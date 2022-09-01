Среднесрочные перспективы рынка акций США ухудшились - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы американского фондового рынка вновь ухудшились, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов на 0,5-0,9%, которые развивали нисходящую коррекцию после жесткой риторики главы ФРС Пауэлла во второй половине августа. Глава ФРС, в частности, дал понять, что сделает борьбу с инфляцией приоритетом в том числе за счет замедления национальной экономики, что подтвердило опасения инвесторов по повышению процентных ставок на 75 б.п. на заседании регулятора 20-21 сентября. На этом фоне доллар обновляет многолетние максимумы, оказывая давление в том числе на сырьевые товары, а доходности гособлигаций растут (показатель по 10-летним бумагам США вновь превысил 3,2%). В США ждут ежемесячные данные по рынку труда, а в среду отчет ADP показал замедление роста занятости в частном секторе с 268 тыс. до 132 тыс., что укладывается в концепцию некоторого охлаждения национальной экономики. Краткосрочно американский рынок выглядит перепроданным, в связи с чем в ближайшие дни возможна пауза в продажах, но среднесрочно его перспективы вновь ухудшились", - пишет эксперт в комментарии.

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