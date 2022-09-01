Инвесторам не стоит спешить с покупками китайских акций - "Мои Инвестиции"

Тактически инвесторам не стоит спешить с покупками китайских акций, решения лучше отложить до середины октября текущего года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Регуляторы Китая и США достигли договоренности относительно аудита китайских компаний с листингом в США, геополитический кризис вокруг Тайваня не привел к военной эскалации, а фондовый рынок КНР продолжает торговаться с повышенным дисконтом к S&P 500. Все это заряжает оптимизмом инвесторов в китайский рынок. Однако два негативных фактора продолжают оказывать давление на котировки: структурный кризис в строительном секторе и вероятное начало новой волны COVID-19, которая может повлечь жесткие карантинные ограничения, - отмечают эксперты в комментарии. - XX съезд Компартии Китая - еще один важный катализатор для рынка. Исторически после съезда объявляется о масштабных экономических стимулах. Объявление о мерах поддержки экономики в новом фискальном году (начинается в феврале) способно поддержать рост рынка в конце четвертого квартала. На наш взгляд, тактически инвесторам не стоит спешить с покупками китайских акций и стоит отложить это решение до середины октября".

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