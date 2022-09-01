Вероятны умеренные покупки на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятны умеренные покупки на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг - инвесторы будут отыгрывать позитивные данные по инфляции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Таргеты до конца года мы сохраняем на прежнем уровне - ключевая ставка ЦБ РФ составит 7% годовых, доходность 10-летних ОФЗ - на уровне 8,5% годовых", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.