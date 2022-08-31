Рубль завершает август в плюсе, но с сентября может оказаться под давлением - "Велес Капитал"

Рубль завершает август в плюсе, но с сентября может оказаться под давлением, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Формально по итогам августа рубль удерживает плюс: июльские торги пара доллар/рубль закрывала на уровне 61,62 руб./$1, а сейчас находится чуть выше 60 руб./$1. Тем не менее, после достижения рублем во второй половине августа максимума в 57,7 большую часть оставшегося месяца российская валюта корректировалась, ощутив поддержку лишь в период крупных налоговых платежей", - отмечает эксперт.

По мнению Кравченко, основное давление на рубль во второй половине августе оказало сочетание ряда факторов: ожидания возобновления операций покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила; обновление исторических максимумов по индексу доллара под влиянием ожиданий ужесточения процентной политики ФРС; дальнейшая стабилизация потоков импорта в РФ. Эксперт допускает, что падение рубля могло бы быть более существенным, если бы не поддержка нефтяных котировок, демонстрировавших рост во второй половине месяца.

"Ожидаем в сентябре дальнейшего постепенного ослабления рубля, чему будут способствовать уже упомянутые факторы: восстановление импорта, возможное возобновление операций покупки валюты по бюджетному правилу и подъем ставок в США. В то же время, мы не исключаем скорого замедления или паузы в смягчении процентной политики ЦБ РФ, что замедлит снижение рубля под влиянием вышеуказанных факторов", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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