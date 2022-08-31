"Финам" снизил рейтинг акций Meituan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Meituan с "покупать" до "держать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 190,1 гонконгского доллара (HKD) на май 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов.

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