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31 августа 2022 года 16:39
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Intel с целью $41,5
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Intel Corp. с целью $41,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 12 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 28%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Уровень риска такой идеи средний, исходя из текущей фундаментальной картины, отмечает эксперт Никита Покровский. Аналитик инвесткомпании обращает внимание на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента: - Текущее геополитическое противостояние между США и Китаем выявило критически важную зависимость Америки от КНР в области производства полупроводников. Очевидно, что Intel является одной из ключевых компаний, призванных решить данную проблему. - До 2024 года компания планирует ежегодно направлять как минимум около 35% от своей выручки на капитальные вложения. - Соглашение с Brookfield Asset Management и поддержка в рамках CHIPS Act значительно поможет Intel в реализации плана по расширению производства. В результате компания за счет собственных средств профинансирует лишь 25% от стоимости новых фабрик на территории США. - На европейском направлении Intel также нашла поддержку в лице правительства Германии и Италии. В Берлине уже заявили, что направят около $7,3 млрд для постройки завода Intel в Магдебурге стоимостью $19 млрд. В Риме пока только готовятся назвать размеры поддержки. - Инсайдеры, включая CEO компании Пэта Гелсингера, активно покупают акции на текущем падении. - Ожидается, что сама отрасль полупроводников замедлит рост до 4,6 г/г в 2023 году. Но столь слабые прогнозы уже заложены в котировки. Начиная с середины 2024 года прогнозируется увеличение темпов до 8-10% г/г. - Расчет модели дисконтированного денежного потока, даже при текущих крайне скромных консенсус-прогнозах роста на ближайшие 5 лет, указывает на справедливую стоимость выше $43 за акцию. - При благоприятном сценарии свободный денежный поток (FCF) может достигнуть $15-18 млрд к 2026 году против отрицательного в текущем. В этом случае справедливая стоимость бумаг будет находиться выше $52. - Несмотря на высокие капитальные затраты, корпорация планирует продолжить выплаты дивидендов. Потенциальная дивидендная доходность в 4,53% может быть дополнительным бонусом. - Техническая картина на месячных графиках указывает на крайне сильную перепроданность и высокую вероятность формирования как минимум локального дна. Указывает Покровский и на возможные риски вложений: - Риск коррекции на широком рынке. - Появление дополнительных негативных корпоративных или отраслевых новостей. - Геополитические риски, связанные с высокой текущей зависимостью от азиатского региона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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