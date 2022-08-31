Продолжение снижения цены акций HP в текущий момент маловероятно - Инвестбанк Синара

Продолжение снижения котировок акций HP Inc. в текущий момент маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг HP в ходе расширенных торгов упали на 5,8% после того, как компания представила прогноз по прибыли на 4К22 ($0,79-0,89 на акцию) на 20% ниже консенсус-оценки ($1,05). Таким образом, по итогам года прибыль, по оценке эмитента, составит около $4,03 на акцию при на 5,6% более высоком прогнозе рынка. На наш взгляд, рынок уже в полной мере учел негативную новость, и мы не ожидаем дальнейшего снижения котировок бумаги", - указывают эксперты в комментарии.

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