Вероятен рост цены акций Газпрома к 300 руб. в ближайшее время - Freedom Finance Global

Вероятен подъем котировок акций "Газпрома" к уровню 300 рублей за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Ралли в бумагах "Газпрома", стартовавшее во вторник, набирает обороты. Его драйвером стало сообщение о том, что совет директоров корпорации рекомендует выплатить за первое полугодие дивиденд в размере 51,03 руб. на акцию, что на момент закрытия сессии 30 августа соответствовало доходности 25%. Прогнозируем долгосрочный восходящий тренд в котировках эмитента. В ближайшее время ждем восстановления цены акции в район 300 рублей, откуда она скорректировалась на новости конца июня об отказе от выплаты дивидендов за 2021 год. Потенциал роста до указанной отметки составляет около 20% от текущих цен", - указывает эксперт.

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