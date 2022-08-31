S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 3970-4030п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3970-4030 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global.

"S&P 500 пробил вниз 50-дневную скользящую среднюю. Минимум прошедшей сессии сигнализирует о реализации фигуры "голова и плечи". На этом уровне индекс может какое-то время консолидироваться в узком диапазоне, однако нисходящее движение выглядит достаточно уверенным: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх. Следующая поддержка для индекса широкого рынка находится в районе отметки 3900 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики подчеркивают, что представители руководства Федрезерва продолжают высказываться в поддержку ужесточения ДКП. Накануне президент ФРБ Нью-Йорка и голосующий член FOMC Джон Уильямс выразил приверженность повышению и удержанию высокой ставки в следующем году, так как инфляция, по его мнению, остается слишком высокой. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предположил в блоге, что, если инфляция будет снижаться быстрее, чем рассчитывает регулятор, это станет основанием для отказа ФРС от повышения ставки шагом сразу на 75 б.п. и проведения более умеренного курса на ужесточение монетарной политики.

По данным Fedwatch Tool, рынок оценивает вероятность повышения ставки на 75 б.п. на следующем заседании в 68%, отмечается в комментарии. Примерно так же оцениваются шансы, что к декабрю диапазон ключевой ставки достигнет 3,75-4,0% и сохранится на этом уровне до середины 2023г.

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