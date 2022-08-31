Вероятно преодоление парой доллар/рубль отметки 70 руб./$1 к концу 2022г - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно преодоление парой доллар/рубль отметки 70 руб./$1 к концу 2022г, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валютная пара доллар/рубль на протяжении всего августа находилась в узком коридоре 58-62 руб./$1. В условиях небольших объёмов импорта, спада цен на нефть и значительного уменьшения поставок газа в Европу рубль не только не сможет вернуться к пиковым значениям конца июня, но и продолжит своё ослабление на протяжении осени. Закупка сначала китайских юаней, а потом и валют других "дружественных" стран в рамках нового бюджетного правила, которое пока ещё находится в стадии обсуждения, в состоянии подтолкнуть курс пары доллар/рубль выше отметки 70 руб./$1 к концу 2022г", - пишут аналитики банка.

Отдельного внимания, на их взгляд, заслуживает выходящая в среду вечером статистика по недельной инфляции в России. В случае сохранения показателей, указывающих на дефляцию, вкупе с ослаблением национальной валюты, всё более вероятным будет становиться то, что ЦБ РФ временно исчерпал пространство для ослабления денежно-кредитной политики и может оставить ключевую ставку на неизменном уровне на ближайшем заседании 16 сентября.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.