Вероятна консолидация рубля в диапазоне 59-62 руб./$1 в ближайшее время - "Локо Инвест"

Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 59-62 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Возможная выплата дивидендов "Газпрома" способна поддержать рубль в октябре-ноябре текущего года, поскольку может потребовать от компании дополнительных продаж валюты. Пока же ждем консолидации курса рубля в пределах 59-62 руб./$1. Но снижение экспорта, рост импорта и возможный запуск бюджетного правила все же способны ослабить рубль к концу года ближе к 65-70 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

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