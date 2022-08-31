Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "держать" акциям Газпрома

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" присвоили рейтинг "держать" акциям "Газпрома", отмечается в обзоре.

"Газпром" восстанавливает доверие, объявив дивиденды за 1П22 в 51 руб. на акцию. Новость нам представляется исключительно позитивной с точки зрения инвестиционной привлекательности "Газпрома", который таким образом демонстрирует намерение следовать в будущем своей дивидендной политике. Интерес инвесторов к "Газпрому", рассчитывающих на получение в среднесрочной перспективе дохода за счет дивидендов, в определенной мере восстановится после принятых компанией решений", - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Однако аналитики подчеркивают, что акционеры так и не одобрили выплату дивидендов за 2021г, а инвестиционная привлекательность "Газпрома", на их взгляд, во многом зависит от двух следующих факторов: во-первых, это вероятность повышенного НДПИ в дальнейшем, и, во-вторых, это объем экспорта в ЕС на долгосрочном горизонте, так как Европа намерена полностью прекратить закупки органического топлива из России с 2027г.

"Исходя из допущения, что повышенный НДПИ сохранится до 2024г включительно, мы установили по акциям "Газпрома" рейтинг "держать", исходя из рассчитанной по методу DCF целевой цены на горизонте 12 месяцев в 205 руб. за штуку (без учета дивидендов). Если же повышение НДПИ на 1,2 трлн руб. окажется разовым событием 2022г, то целевая цена может составить 296 руб./акцию", - резюмируют Бахтин и Мордовцев.

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