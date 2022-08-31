Значимых драйверов для укреплению рубля в текущий момент нет - ПСБ

Значимых драйверов для укреплению рубля по отношению к доллару США в текущий момент не наблюдается, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Продолжает сохраняться пониженная торговая активность на валютном рынке Мосбиржи, а рубль окреп к доллару сильнее, чем к другим иностранным валютам по итогам торгов вторника. При этом на рынке сохраняется безыдейность, а укрепление национальной валюты происходило в рамках дневной волатильности. По нашим оценкам, значимых драйверов к укреплению рубля не наблюдается. Впрочем, на фоне низкой ликвидности и технической картины курс доллара может протестировать отметку 59,5 руб./$1 в рамках ближайших дней", - указывает эксперт.

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