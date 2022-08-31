Возможен подъем индекса Мосбиржи на 150-200п в среду - Freedom Finance Global

Возможен подъем индекса Мосбиржи на 150-200 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Прогнозируем активный подъем всего рынка акций. Драйвером роста его обеспечат бумаги "Газпрома", по котировкам которого нельзя исключать спекулятивного роста в диапазон 300-350 рублей на горизонте нескольких дней на фоне предложения совета директоров эмитента выплатить дивиденды (дивидендная доходность к текущим котировкам составляет 25%). На новостях об отказе корпорации от выплаты дивидендов в конце июня индекс Мосбиржи потерял около 200 пунктов, поэтому в среду он может прибавить 150-200 пунктов", - пишет эксперт.

Также Ващенко отмечает, что "Яндекс" получил разрешение на сделку с VK, как и ожидалось. "Условия, которые выдвинуты ФАС, не приведут к сокращению бизнеса. Ключевое требование ведомства - обеспечить равные условия для заказчиков. Мы полагаем, что цены бумаг обеих компаний продолжат положительную динамику", - указывает он в комментарии.

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