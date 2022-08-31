Индекс Мосбиржи начнет торги в среду повышением на 4-10% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду резким повышением в пределах 4-10%, в диапазоне 2400-2550 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неожиданная вечерняя новость по поводу возможной выплаты крупных дивидендов на бумаги "Газпрома" создает условия открытия индекса Мосбиржи с сильным разрывом вверх. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации на новом относительно высоком уровне. По большому счету, он будет следовать за тяжеловесными акциями "Газпрома". В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2350 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2600, 2650 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня, по мнению Манжоса, способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК), отмечает он.

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