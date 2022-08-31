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31 августа 2022 года 09:11

Вероятен уверенный рост индекса Мосбиржи на торгах в среду - BCS Express

Вероятен уверенный рост индекса Мосбиржи на торгах в среду за счет ралли в акциях "Газпрома", по которым совет директоров эмитента внезапно рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 года, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По индексу Мосбиржи в среду ожидается уверенный рост, так как вес "Газпрома" в нем составляет 10,69%. Если бумаги, например, вырастут на уровень дивдоходности в 25%, то это предполагает чистый дополнительный рост индекса примерно на 2,7%. В качестве среднесрочных целей роста ранее мы выделяли район 2460-2500 пунктов. Они остаются актуальными. По всей видимости, достижение этих отметок может произойти гораздо быстрее, чем предполагалось", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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