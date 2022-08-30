Доллар усилил позиции с окончанием налогового периода - "Велес Капитал"

С окончанием налогового периода доллар усилил позиции, но дальнейший его рост относительно рубля пока сдерживает нефть, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт напоминает, что во вторник после утренних попыток укрепления рубль большую часть оставшегося дня терял позиции. Открывшись чуть выше 60,3 руб./$1, во второй половине дня пара доллар/рубль поднималась почти до 60,6 руб./$1, хотя так и не смогла в ходе дневных торгов обновить максимум предыдущего дня (60,65 руб./$1).

По мнению Кравченко, давление на позиции рубля оказывало прежде всего снижение нефтяных котировок: если в первой половине дня стоимость марки Brent на максимуме была близка к отметке $103,5/барр., то уже во второй половине дневных торгов котировки опускались ниже $99/барр.

Локально нефтяные котировки поддерживаются нестабильной ситуацией в Ливии и возможностью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, однако в целом, на взгляд эксперта, на рынке преобладают негативные настроения из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС. Поздно вечером важное значение для динамики цен на нефть будут иметь данные API по недельным запасам сырой нефти.

"Отметим, что с окончанием налогового периода доллару уже гораздо легче удерживать позиции выше 60 руб./$1, - пишет Кравченко. - Кроме того, поддержку оказывает глобальный рынок, где доллар находится на многолетних максимумах к корзине основных мировых валют. В то же время дальнейшему укреплению доллара на локальном рынке пока мешают нефтяные котировки, пребывание которых вблизи и выше $100/барр. является весьма комфортной ситуацией для рубля".

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