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30 августа 2022 года 19:02
Доллар усилил позиции с окончанием налогового периода - "Велес Капитал"
С окончанием налогового периода доллар усилил позиции, но дальнейший его рост относительно рубля пока сдерживает нефть, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что во вторник после утренних попыток укрепления рубль большую часть оставшегося дня терял позиции. Открывшись чуть выше 60,3 руб./$1, во второй половине дня пара доллар/рубль поднималась почти до 60,6 руб./$1, хотя так и не смогла в ходе дневных торгов обновить максимум предыдущего дня (60,65 руб./$1). По мнению Кравченко, давление на позиции рубля оказывало прежде всего снижение нефтяных котировок: если в первой половине дня стоимость марки Brent на максимуме была близка к отметке $103,5/барр., то уже во второй половине дневных торгов котировки опускались ниже $99/барр. Локально нефтяные котировки поддерживаются нестабильной ситуацией в Ливии и возможностью сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, однако в целом, на взгляд эксперта, на рынке преобладают негативные настроения из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС. Поздно вечером важное значение для динамики цен на нефть будут иметь данные API по недельным запасам сырой нефти. "Отметим, что с окончанием налогового периода доллару уже гораздо легче удерживать позиции выше 60 руб./$1, - пишет Кравченко. - Кроме того, поддержку оказывает глобальный рынок, где доллар находится на многолетних максимумах к корзине основных мировых валют. В то же время дальнейшему укреплению доллара на локальном рынке пока мешают нефтяные котировки, пребывание которых вблизи и выше $100/барр. является весьма комфортной ситуацией для рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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