Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "ФосАгро", "РусГидро", "Татнефть", "Интер РАО", "ОГК-2" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики подчеркивают, что в дивидендной подборке по-прежнему делают ставку на компании с привлекательной дивидендной доходностью и высокой вероятностью продолжения дивидендных выплат. В связи с этим в топ включены ещё три эмитента, чья дивдоходность по итогам 2022г может оказаться двузначной.

"Мы возвращаем акции "ФосАгро" после объявления о дивидендах. В конце июня акционеры "ФосАгро" не смогли согласовать финальные дивиденды за 2021г. Тем не менее, уже в августе совет директоров компании рекомендовал одобрить выплату дивидендов в размере 780 руб. на акцию - 390 руб. за 4К21 и 390 руб. за 1П22. Это предполагает дивидендную доходность около 9,7%. Вопрос об утверждении дивидендов будет решать ВОСА 21 сентября", - отмечается в материале.

Эксперты Sber CIB также добавили "Татнефть", так как она первой в нефтегазовом секторе рекомендовала промежуточные дивиденды в 2022г. Совет директоров компании рекомендовал выплатить за 1П22 дивиденды в размере 32,71 руб. на акцию. По мнению аналитиков Sber CIB, это позитивный сигнал для акций "Татнефти" и сектора в целом. Они полагают, что при сохранении рыночной конъюнктуры компания может выплатить промежуточные дивиденды и за третий квартал.

"Мы добавляем "ОГК-2" в связи с высокой ожидаемой дивидендной доходностью, - пишут стратеги инвестбанка. - Благодаря платежам по договорам поставки мощностей в 2022-2024 годах финансовые показатели компании будут стабильно высокими, ближе к результатам за 2021г. Это позволит "ОГК-2" генерировать стабильный положительный свободный денежный поток и, как следствие, поддерживать высокие дивидендные выплаты - более 15%".

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