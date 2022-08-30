Sber CIB рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 51,3 руб

Sber CIB рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью 51,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестбанка.

"Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако ее акции все же выглядят недооцененными. Они торгуются на 60% дешевле, чем во время IPO. По оценке, потенциал роста котировок бумаг эмитента равен примерно 30% относительно текущего уровня. Работа компании нормализуется. Во-первых, "Совкомфлоту" удалось сократить задолженность перед банками из "недружественных" стран на $1,3 млрд за счет продажи части судов. Для оставшихся 80 из прежних 110 судов компания смогла получить страховые сертификаты, необходимые для доступа в порты других стран. Во-вторых, с начала года цены на услуги морских перевозчиков значительно выросли, что должно поддержать динамику финансовых показателей в 2022 году", - отмечают эксперты.

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