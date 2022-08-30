Бумаги Полюса в текущий момент интересны для вложений - "Мои Инвестиции"

Бумаги "Полюса" могут быть интересны инвесторам для покупок в настоящее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"По нашим оценкам, при текущих ценах на золото дивидендная доходность бумаг "Полюса" за следующие 12 месяцев может составить 7,4% (финальные дивиденды за 2021 год и дивиденды за 2022 год). Считаем, что дополнительную поддержку котировкам может оказать среднесрочный рост цен на золото из-за высокой себестоимости маржинальных производителей золота", - пишут эксперты.

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