BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bionano Genomics, ACM Research, Arcturus Therapeutics, Intellia Therapeutics и nLIGHT Inc., сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Валерия Емельянова.

"Около 30 нанотехнологичных акций торгуются на "СПБ бирже". Многие из них ликвидны и популярны среди инвесторов, находятся в постоянном фокусе международных инвестиционных домов. При этом отрасль нанотехнологий заметно оживилась текущим летом, суммарный рост с апрельских и майских минимумов достигал 50% (следить за состоянием индустрии можно через отраслевой индекс Solactive Nanotechnology и динамику тематических ETF: TYNE и TYNY). Чтобы выделить топ-5 наиболее интересных, возьмем только те, которые в сумме имеют и высокие оценки (максимум на "покупку"), и щедрые целевые цены. Перемножив долю позитивных рекомендаций на таргеты, получим список акций-фаворитов - Bionano Genomics, ACM Research, Arcturus Therapeutics, Intellia Therapeutics и nLIGHT Inc.", - указывает эксперт.

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