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30 августа 2022 года 16:35
Акции Positive Technologies интересны для покупок в настоящее время - Sber CIB
Акции Positive Technologies интересны для покупок в настоящее время, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов инвестбанка, котировки бумаг эмитента обладает следующими драйверами роста: - Последние два года бизнес Positive Technologies растет быстрее отрасли: продажи компании увеличиваются в среднем на 39% в год против примерно 15-20% для российского рынка в целом. Компания, скорее всего, сохранит опережающие темпы роста выручки: в среднем на 41% ежегодно в течение следующих четырёх лет. Это позволит ей достичь 25% целевого рынка к 2025 году (13% по итогам 2021 года). - Российские компании все активнее усиливают кибербезопасность, а также отказываются от зарубежных поставщиков, поэтому клиентская база Positive Technologies должна расти. Внутри компании возможно увеличение перекрестных продаж в рамках имеющейся клиентской базы. В долгосрочной перспективе компания может выйти на зарубежные рынки. - Сейчас у Positive Technologies высокая рентабельность по EBITDA: 41% за 2021 год. К 2025 году этот показатель может вырасти до 53%. По прогнозам, к 2025 году свободные денежные потоки Positive Technologies достигнут 11,1 млрд руб. против 0,5 млрд руб. в 2021 году. - Positive Technologies стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. При принятии решения о выплате компания учитывает свободный денежный поток, нераспределенную прибыль, долговую нагрузку и планируемые слияния и поглощения. В 2022 году ожидается доходность на уровне 4,3%, а к 2025 - 12% за счет ожидаемого повышения коэффициента дивидендных выплат с 70% чистой прибыли до 100%. - По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка кибербезопасности в 2021 году составил 185,9 млрд руб., что соответствует росту на 16% относительно уровня 2020 года. Рынок, вероятно, продолжит расти в среднем на 18% в год и к 2025 году достигнет 375 млрд руб.. Positive Technologies - один из ведущих российских разработчиков продуктов и решений по кибербезопасности для корпоративных и государственных клиентов, работающий на отечественном рынке уже 20 лет. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POSITIVE/TECHNOLOGIES-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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