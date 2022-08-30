Рубль лишился поддержки фактора налогового периода - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и, скорее всего, продолжит ослабляться к иностранным валютам, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в начале торгов вторника укрепляется по отношению к доллару и евро, однако усиление национальной валюты носит скорее локальный характер и не продлится долго. Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и скорее всего продолжит ослабляться к иностранным валютам по мере стабилизации ситуации вокруг временной остановки "Северного потока". В случае утверждения концепции нового бюджетного правила, Минфин РФ может начать в тестовом режиме покупку китайского юаня на нефтегазовые сверхдоходы уже в сентябре, что задаст долгосрочный тренд на ослабление рубля", - отмечают аналитики банка.

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