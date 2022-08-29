Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Splunk Inc. с целевой ценой $123,7 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы оцениваем квартальные результаты Splunk как умеренно негативные, - пишет аналитик Михаил Степанян. - Хотя ее выручка и прибыль оказались выше ожиданий, менеджмент констатирует замедление спроса, что свидетельствует о более существенной уязвимости SIEM- и ITOM-ниш по сравнению с другими сегментами рынка кибербезопасности и прикладного ПО (отчеты Fortinet и Palo Alto оказались сильными). В то же время эмитент удерживает рыночные позиции: прогноз его конкурента SolarWinds на третий квартал ухудшен, а недавний отчет Gartner указывает на сохранение лидерства Splunk в ее секторе. Целевая цена по акции компании - $123,7, рекомендация - "покупать".

Эксперт указывает, что менеджмент Splunk повысил прогноз выручки по итогам 2022г с предыдущего диапазона $3,30-3,35 млрд до $3,375 млрд, что предполагает увеличение показателя на 26,2% г/г. Пересмотрен и ориентир в отношении скорректированной операционной маржи: если ранее компания ожидала операционный убыток в размере 2%, то в соответствии с обновленным гайденсом планируется положительный результат на уровне 8%.

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