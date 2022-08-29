Потенциал роста акций АФК "Система" составляет 45% - ПСБ

Потенциал роста акций АФК "Система" составляет 45%, до 21 рубля за штуку, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"АФК Система" по итогам 2К22 нарастила выручку на 20% г/г - до 213,8 млрд рублей. Скорректированная OIBDA составила 85,8 млрд рублей - показатель увеличился на 46,8% г/г. Рентабельность по скорр. OIBDA составила 40,1% против 32,5% во 2 квартале 2021 года. Мы нейтрально смотрим на отчет компании: изменение ключевых финансовых показателей является следствием отчетностей портфельных компаний. Рост выручки связан с увеличением доходов таких активов из портфеля, как агрохолдинг Степь, лесопромышленная Segezha Group, сеть клиник Медси. Также на динамику показателя повлияла консолидация результатов Биннофарм Групп и девелопера Etalon с 25 июня и 4 мая, соответственно. Рост OIBDA частично связан с поддержкой Степи, Биннофарм Групп и Etalon, но отчасти это технический рост из-за прекращения признания финансовых результатов Ozon в доле АФК в консолидированной отчетности", - пишут аналитики банка.

Эксперты подчеркивают, что в целом IPO портфельных компаний - ключевой способ развития корпорации - пока приторможен из-за экономической ситуации, но их долгосрочный взгляд на перспективу "АФК Системы" остается положительным, поскольку она все еще значительно недооценена относительно собственных активов в портфеле. По оценке стратегов ПСБ, потенциал роста акций составляет 45%, до 21 рубля за штуку.

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