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29 августа 2022 года 17:38
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Workday
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Workday Inc. с целевой ценой $215 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна. "Компания Workday, как и другие ведущие игроки сегмента прикладного ПО, продемонстрировала сильные результаты по итогам II квартала. Мы оцениваем квартальные результаты Workday нейтрально-положительно: фактические результаты эмитента оказались лучше предварительных оценок аналитиков, при этом менеджмент указывает на возможное замедление роста бизнеса во II полугодии 2022го, что, впрочем, соответствует ожиданиям рынка. Давление на операционную маржу компании сохраяется, в то же время менеджмент подтвердил ориентиры по non-GAAP операционной марже и CFO-марже на уровне 25% и 35% соответственно. Эти значения планируется достичь к 2025 году". - пишет эксперт.. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WORKDAY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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