Курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-62 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-62 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Введение бюджетного правила считается важным триггером, который может способствовать ослаблению рубля и стабилизации валютного рынка. На прошлой неделе, несмотря на налоговый период в конце месяца, рубль потерял около 5% против доллара США. В ближайшие дни мы не ожидаем значительных изменений в динамике курса рубля - мы считаем, что рубль будет торговаться в боковике - на уровне RUB 60-62 руб./$1. Наш среднесрочный взгляд не меняется: ждем, что рубль к концу года достигнет уровня 70 руб./$1", - пишет аналитик Наталья Лаврова.

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