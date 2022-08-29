"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать" с целевой ценой HKD190,10 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"По итогам 2К22 китайская технологическая компания Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 16% г/г до 50,9 млрд юаней. Отмечаем замедление роста с 25% г/г в I квартале из-за действующих на протяжении апреля-июня ковидных ограничений. Операционный убыток Meituan составил 493 млн юаней, что в разы меньше чем 3,3 млрд юаней годом ранее. Чистый убыток также удалось сократить - до 1,1 млрд юаней по сравнению с 3,4 млрд юаней годом ранее", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Из позитивных моментов эксперт отмечает, что положительными оказались показатели скорр. EBITDA (3,8 млрд юаней) и скорр. чистая прибыль (2,1 млрд юаней), хотя годом ранее оба были отрицательными.

"Несмотря на негативное влияние коронавируса, во II квартале результаты и финпоказатели Meituan оказались даже выше, чем в I квартале. Это подтверждает, что компании все-таки удается развиваться даже в сложных и отчасти неблагоприятных рыночных условиях. Поскольку сейчас эпидемиологическая обстановка в Китае наладилась, мы ждем от компании сильных результатов во II полугодии. Акции отреагировали на отчет умеренным ростом на 2,6%, в моменте внутридневной рост достигал 5%", - отмечает Лапшина.

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