Новые параметры бюджетного правила могут подвергнуть бюджет структурным рискам - Росбанк

Предложенные Минфином новые параметры бюджетного правила могут не только снизить темпы накопления резервов, но и подвергнуть бюджет структурным рискам в случае роста предельных издержек добычи нефти, говорится в комментарии Росбанка.

Эксперты напоминают, что в конце прошлой недели регулятор опубликовал аналитическую записку, посвященную параметрам бюджетного правила. Базовая предпосылка Банка России основана на сигналах министра финансов А.Силуанова о выборе в качестве базы расчета объема добычи 9,5 млн барр./сутки и цены отсечения сырьевых котировок на уровне $60/барр. за марку Urals.

"До начала марта правило по расчету базовых НГД опиралось на фактические объемы добычи и цену Urals вблизи $40/барр. с условием ее ежегодной индексации на 2%. Это позволяло быстро адаптировать бюджет к изменению сырьевой конъюнктуры, особенно в период пандемии. Новые предложенные Минфином параметры могут не только снизить темпы накопления резервов, но подвергнуть бюджет структурным рискам в случае роста предельных издержек добычи нефти, а также в случае падения ее добычи в России в ситуации ограниченного доступа к новым технологиям ее извлечения", - пишут аналитики Росбанка.

По их мнению, в подобных обстоятельствах даже незначительное падение цен на нефть ниже $60/барр. будет осложнять процедуру балансирования бюджета, и может привести к большей волатильности показателей макроэкономического развития (в случае сокращения расходов) или к ускорению заимствований (в случае большего уклона в сторону заимствований для финансирования расходов). Вероятно, также будет снижено структурное влияние правила на реальный эффективный курс ввиду потенциального снижения спроса Минфина на резервные валюты.

"Эффект от возобновления дискуссии о новых контурах бюджетного правила пока не спешит сказываться на валютном рынке и переломить влияние активной фазы налогового периода, - отмечают аналитики Росбанка. - Пары доллар/рубль и евро/рубль консолидировались к началу недели вблизи отметки 60, а пара юань-рубль достигла равновесия вблизи 8,75. Возможно, выплата последних налоговых обязательств (29 августа выплачивается налог на прибыль) сможет обратить внимание на внешнюю конъюнктуру, во главе которой с начала прошлой недели вновь встал крепкий доллар США. Мы полагаем, что подобного фона будет достаточно для возврата пар доллар/рубль и евро/рубль в интервал 60-62".

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