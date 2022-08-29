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29 августа 2022 года 12:57
Риски падения котировок нефти ниже $100/барр. сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски падения котировок нефти ниже $100 за баррель Brent сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent закончили неделю у $100,99/барр. Поддержку котировкам оказали заявления ряда представителей ОПЕК+, в которых они допустили снижение добычи при падении спроса или снятии нефтяных санкций с Ирана. На этом фоне дальнейшие новости о прогрессе в переговорах по ядерной сделке сейчас оказывают менее выраженное негативное влияние на котировки. Росту нефтяных цен на прошлой неделе способствовали и недельные данные по запасам в США, указавшие на их заметное снижение, а также резкий рост цен на газ. Впрочем, существенное укрепление доллара на фоне заявлений представителей ФРС оказывало сдерживающее влияние на рост нефтяных цен", - напоминают эксперты банка. По их мнению, на этой неделе заметно повлиять на динамику нефтяных котировок может публикация августовской трудовой статистики в США. Усиление опасений рецессии вновь напомнит рынку о перспективах более низкого спроса на нефть. На этом фоне риски очередного падения фьючерсов Brent ниже $100/барр. сохраняются, хоть и в целом пока более вероятным экспертам видится их закрепление выше этого уровня, в том числе на фоне повышенных цен на газ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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