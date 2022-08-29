BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Система АФК-1Р-10, ГидроМашСервис БО-03, Брусника финанс 001Р-02, Сегежа Групп-002Р-05R, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в 2022г пространство для снижения ключевой ставки ЦБ все еще сохраняется, учитывая дефляционные тенденции. В то же время рубль остается достаточно сильным, и аналитики ждут ослабления до конца года. На фоне этого инвестиции в валютные облигации, по их оценке, выглядят интересными.

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