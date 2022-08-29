Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе рублю оказывал поддержку фактор налогового периода, но к концу недели его влияние ослабилось, в связи с чем курс USD/RUB к концу пятницы, как и ожидалось, вырос до 60,50 руб./$1. Дополнительно такой динамике способствовали вновь возобновившиеся в налоговый период вербальные интервенции - они указывали на возможное возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила уже в сентябре.

"Тем временем более заметное ослабление рубля сдерживалось существенным ростом цен на энергоресурсы - фьючерсы Brent на прошлой неделе смогли преодолеть психологический уровень в $100/барр., а фьючерсы на газ в Европе на время превышали $3500/тыс. кубометров. В понедельник курс USD/RUB слабо растет и находится около 60,51 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Сегодня налоговый период окончательно завершится, в связи с чем рубль по итогам недели может вновь ослабиться, и вряд ли курс USD/RUB закончит неделю ниже 60 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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