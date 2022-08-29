Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" по результатам опубликованной отчетности за I полугодие 2022г по МСФО, говорится в материале банка.

"Татнефть" только что опубликовала результаты за 1П22 по МСФО, которые нам представляются сильными, в том числе ввиду увеличения EBITDA и FCF на 82% и 30% п/п соответственно, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - В 1П22 выручка компании выросла на 16% п/п до 791 млрд руб. благодаря 19%-ному повышению выраженной в рублях цены Urals. Показатель EBITDA (276 млрд руб.), вырос на 82% п/п, частично ввиду давления, которое в 1П21 на EBITDA оказывал рост операционных расходов, а также общих, коммерческих и административных расходов. На уровне чистой прибыли (139 млрд руб.) значимых изменений по сравнению с 2П21 не наблюдалось, так как в отчетном полугодии Татнефть показала убыток от курсовых разниц в размере 62 млрд руб. При отрицательном чистом долге (-165 млрд руб.) финансовую форму компании можно охарактеризовать как отличную".

Эксперты считают отчетность по МСФО нейтральной для динамики акций "Татнефти" в краткосрочной перспективе, поскольку компания уже сообщила о результатах по РСБУ, а совет директоров рекомендовал дивиденды за 1П22 в размере 32,7 руб. на акцию, исходя из распределения на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли по РСБУ. Бахтин и Мордовцев подчеркивают, что чистая прибыль по МСФО в 1П22 оказалась на 8% ниже аналогичного показателя по российским стандартам.

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