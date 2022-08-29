Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - ПСБ

Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Октябрьский фьючерс закрылся в пятницу выше "круглого" уровня в $100/барр. Основной темой пока остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки: рынок рассчитывает на планы ОПЕК+ сократить добычу в ответ на возможное возвращение иранской нефти. Подробности по сделке между США и Ираном могут появиться уже 2 сентября, а заседание стран ОПЕК+ пройдет 5 сентября. Октябрьский фьючерс на нефть экспирируется на этой неделе (31.08), и весь объем уже перешел в ноябрьский контракт, который стоит чуть дешевле. Мы полагаем, что в понедельник цены на нефть продолжат инерционно расти, но потенциал считаем ограниченным в отсутствие значимых новостей. Ближайшее направление движения - $104/барр. Brent", - пишет Крылова.

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