"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Магнита

"Финам" присвоил рейтинг" покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью 6330 рублей за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В 1П22 "Магнит" показал сильные операционные результаты, которые открывают возможность получения рекордной прибыли в 2022 году. Увеличение выручки было обеспечено эффектом от приобретения "Дикси", высокой инфляцией, развитием торговых площадей и плотностью продаж. Потенциал для органического роста сохраняется за счет инфляции, открытия дискаунтеров, магазинов "у дома" и развития онлайн-направления. Возврат LFL-трафика на положительную территорию в июле - августе открывает возможность для уверенного прироста продаж в третьем квартале", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

"Магнит" - один из крупнейших продуктовых ритейлеров России.

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