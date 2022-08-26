ТМК - один из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации - ПСБ

Российские производители труб, в том числе "Трубная металлургическая компания", являются одними из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем результаты "ТМК" за 1П22 позитивно ожидаемыми. После введения санкций в адрес РФ одной из наиболее перспективных сфер черной металлургии стала трубная промышленность. Во-первых, больше половины труб импортировались в РФ, ввиду чего после остановки поставок спрос на отечественных производителей ощутимо вырос (стоит заметить, что технологическая составляющая производства за 2021 год стала эквивалентна зарубежным) . Во-вторых, себестоимость производства тонны трубы заметно снизилась ввиду обвала цен на сталелитейный прокат. Мы склонны полагать, что производители труб являются одними из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации, не исключаем, что "ТМК" сможет вновь продемонстрировать сильные финансовые результаты, а также выплатить дивиденды за 2022 год", - указывает эксперт Егор Жильников.

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