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26 августа 2022 года 17:00
Рост цен на медь вероятен не ранее второй половины 2023г - Банк "Открытие"
Рост цен на медь вероятен не ранее второй половины следующего года с постепенным ростом среднегодовых значений котировок до $9000/тонну к 2025-2026 гг., считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Котировки меди колеблются в узком диапазоне $7900-$8200 за тонну на фоне ожиданий продолжения государственной поддержки экономики КНР при одновременном росте вероятности дальнейшего ухудшения экономической активности в основных регионах потребления, констатирует эксперт. "Несмотря на опасения за текущий спрос, фундаментальные факторы рынка меди остаются сильными. Его участники продолжают оценивать существенное расширение дефицита меди после 2025 года, при этом S&P Global предполагает, что в среднесрочной перспективе динамика цен и спроса на металл будут напоминать динамику рынка нефти в 2000-2007 гг. Основным драйвером выступают тренд на электрификацию транспорта и создание под него соответствующей инфраструктуры, а также поддержка ВИЭ в условиях высокой стоимости энергоносителей. В частности, в рамках сценария "Нулевых выбросов к 2050 г." S&P Global прогнозирует рост спроса на медь после 2035 года до 50 млн тонн против текущего уровня в 25 млн тонн. В этих условиях агентство ожидает дефицита предложения меди на уровне 20% спроса, который начнет формироваться после 2025 года даже в случае существенного увеличения загрузки мощностей и роста коэффициентов выбытия и собираемости медного лома", - указывает Каримов в обзоре. Также значительный вклад в дефицит металла, по мнению аналитика, внесут сокращение предложения на фоне снижения содержание меди в руде, сокращение инвестиционной привлекательности и задержки в принятии решений по инвестициям в новые проекты или расширение действующих. "При этом мы предполагаем, что ухудшение инвестиционного климата может оказать меньшее влияние. Согласно последним заявлениям министра финансов Перу, рост налогов на добычу полезных ископаемых будет отложен, чтобы поддержать рост производства на фоне падающих цен. Правительство Перу планирует и дальше стимулировать расширение добычи металлов в стране, при этом увеличивая расходы на социальные нужды. Таким образом, руководство страны стремится поддержать темпы роста экономики в ожидании мировой рецессии", - обращает внимание эксперт. "На цены окажет существенное влияние не факт дефицита металла, а попытки его покрытия за счет добычи дополнительных объемов меди с более высокой себестоимостью, увеличения использования лома и снижения дисконтов при его закупке, вложения в проекты с низкой рентабельностью в более устойчивых юрисдикциях. При этом высокие требования ESG-политики постепенно также будут выражаться в увеличении издержек добычи металлов. В данных условиях ожидаем появления устойчивого восходящего тренда в ценах на медь во второй половине 2023 года с постепенным ростом среднегодовых значений котировок до $9000/тонну к 2025-2026 гг." - указывает Каримов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-МЕДЬ-ПРОГНОЗ
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