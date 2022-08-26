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26 августа 2022 года 16:35
"Финам" снизил рейтинг акций ConocoPhillips до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать" преимущественно в связи с ростом цены акций в последние недели, хотя фундаментально "кейс" не изменился, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость на уровне $111,4 за штуку для этих бумаг была сохранена экспертами. "С момента повышения нашего рейтинга по акциям ConocoPhillips до "покупать" 10 августа они выросли в цене на 17,4% и достигли целевого ориентира. Положительная динамика во многом была связана с отложенной реакцией на отчет и повышение прогноза по выплатам акционерам. Кроме того, заявления представителей Саудовской Аравии и прочих членов ОПЕК+ о возможности снижения добычи, если это будет необходимо, усилили уверенность инвесторов в том, что в ближайшее время цены на нефть останутся на повышенном уровне, что положительно сказалось на перформансе всего сектора. При этом после недавней волны роста мы полагаем, что акции ConocoPhillips оценены справедливо и сейчас хороший момент для фиксации прибыли", - пишет эксперт Сергей Кауфман. ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron Corp.. Особенностью эмитента является фокус на сегменте разведки и добычи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CONOCOPHILLIPS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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