Акции Fix Price привлекательны для среднесрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции Fix Price привлекательны для вложений на среднесрочную перспективу благодаря сильным производственным и финансовым показателям компании, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы ожидаем, что продажи Fix Price продолжат расти высокими темпами в 2022-2023 гг. за счет инфляции и открытия новых магазинов. Отношение чистого долга к 12M EBITDA составляет менее 0,3х, поэтому компания имеет возможность финансировать расширение сети не только за счет значительного свободного денежного потока, но и благодаря привлечению заемных средств. При этом стоимость долга будет снижаться по мере нормализации экономической ситуации. Индикативная цена бумаги на горизонте 12 месяцев составляет около 500 рублей. Столь существенный потенциал роста компенсирует инвесторам отсутствие дивидендов в этом году. На долгосрочном горизонте возможно существенное повышение ценового ориентира на фоне снижения процентных ставок дисконтирования", - пишет эксперт в комментарии.

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