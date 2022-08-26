Снижение ставки ЦБР до конца 2022г в целом, скорее всего, не превысит 150 б.п. - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, замедлит темпы смягчения монетарной политики на заседании 16 сентября 2022 года, при этом совокупное снижение ключевой ставки до конца текущего года, скорее всего, не превысит 150 б.п., полагают аналитики Райффайзенбанка.

"До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (запланировано на 16 сентября) инфляционная картина вряд ли существенно изменится. Среди проинфляционных рисков, помимо повышенных инфляционных ожиданий, остаются возможное более быстрое (чем ожидалось ранее) восстановление потребления на фоне фискального и монетарного стимулирования и негативное влияние импортных ограничений для отдельных товаров. В таких условиях ЦБ, скорее всего, замедлит темпы смягчения монетарной политики на ближайшем заседании. Более того, потенциал снижения ключевой ставки ограничен - в качестве нижней границы прогнозного диапазона ключевой ставки на 2023 год ЦБ указывает 6,5%, что, на наш взгляд, означает, что до конца этого года совокупное снижение ставки не превысит 150 б.п. (в нашем прогнозе мы ожидаем ключевую ставку на уровне 7%)", - пишут эксперты в комментарии.

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