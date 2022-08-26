"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinduoduo с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,7%, стоп-приказ: $43, говорится в комментарии инвестиционной компании.

" 29 августа эмитент представит финансовую отчетность по итогам II квартала 2022 года. Ожидается, что выручка вырастет до $3,57 млрд, а прибыль на акцию составит $0,44. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню сопротивления, при закреплении которого открывается движение вверх. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 3,5% от портфеля, при выставлении стоп-приказа на уровне $43 риск на портфель составит 1,00%", - указывают в "Финаме".

Pinduoduo - китайская компания, которой принадлежит крупнейшая в стране технологическая платформа, ориентированная на сельское хозяйство.

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