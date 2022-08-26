Причин для существенного ослабления рубля пока нет - "Открытие Инвестиции"

Причин для существенного ослабления российской валюты пока нет, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"В целом на валютном рынке без особых изменений. По факту завершения налогового периода у рубля стало меньше оснований для укрепления ниже 60 руб./$1. Соответственно, курс отодвинулся от этой психологической отметки. В то же время и для существенного ослабления российской валюты пока причин нет. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что пара USD/RUB завершит неделю выше 60 руб./$1. Динамика цен на нефть и газ может оказаться определяющей для курса рубля в пятницу", - пишет аналитик в комментарии.

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