Цена золота, возможно, вернется к $1740/унц. в ближайшие дни - "Финам"

Цена золота, возможно, вернется к ретесту уровня $1740 за тройскую унцию в ближайшие дни, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Локальное ослабление индекса доллара США остановилось и он за последние сутки вновь показал силу. Этот фактор также остановил восстановление цен на золото, которое в пятницу опять начало смотреть вниз. Возможно, что в ближайшие дни котировки драгметалла опять вернутся на ретест уровня поддержки в районе $1740 за тройскую унцию. Дальше все будет зависеть от того, какие выводы участники рынка сделают из выступления в пятницу главы ФРС Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле. Если он не будет агрессивен в оценке темпов повышения ключевой ставки, то золото может продолжить восстановление цены", - пишет эксперт.

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