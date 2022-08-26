Котировки нефти могут остаться выше $100/барр. по итогам торгов в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $100 за баррель по итогам торговой сессии в пятницу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные котировки в пятницу утром растут в рамках коррекции. Вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Количество установок с конца июля перестало расти, и продолжение такой тенденции может поддержать цены на нефть. В результате фьючерсы на нефть марки Brent могут закончить пятницу выше $100/баррель в отсутствие особо жестких заявлений во время выступления главы ФРС". - указывают эксперты в комментарии.

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