Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Мы считаем рекомендацию совета директоров "НОВАТЭКа" о выплате дивидендов за 1П22 в размере 45 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность по текущим котировкам на уровне 4%, позитивной для динамики цены бумаг эмитента. Несмотря на несколько более низкий размер дивидендов по сравнению с нашими ожиданиями, решение подтверждает намерение компании следовать своей дивидендной политике, предполагающей выплату в пользу акционеров не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Дивиденд на акцию за 1П22 сопоставим с размером выплаты за 2П21 (43,8 руб.) и намного выше, чем за 1П21 (27,7 руб.) благодаря росту цен на газ и нефть на международных рынках. Мы считаем, что при текущей конъюнктуре дивиденды по итогам всего 2022 года превысят 100 рублей на акцию, и подтверждаем по акциям "НОВАТЭКа" рейтинг "покупать", - пишут эксперты.

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