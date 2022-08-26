Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2225-2270п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1%, в диапазоне 2225-2270 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. В первые часы торгов он может продолжить свою консолидацию вблизи уровня 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов, - указывает эксперт. - Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Косвенным значимым сигналом для рынка акций также может стать вечернее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17:00 МСК)".

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