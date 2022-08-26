Рубль может продолжить ослабление в пятницу - "Алор Брокер"

Рубль может продолжить ослабление по отношению к доллару США в течение торговой сессии в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля во второй половине торгов четверга начал снижаться. Похоже, что доллар дешевле 60 руб./$1 мы вряд ли уже увидим. Опасения начала скупки валюты Минфином уже в сентябре будут препятствовать покупкам рубля. Не исключено, что в четверг рубль начал среднесрочный нисходящий тренд, который может продлиться до декабря", - пишет эксперт в комментарии.

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