Вероятна консолидация цен ОФЗ на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация цен рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Глобальному рынку облигаций в пятницу будут важны комментарии председателя ФРС относительно перспектив денежно-кредитной политики США, которые будут озвучены в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. Если его риторика будет жесткой, то это может спровоцировать дальнейший рост доходности облигаций на глобальном рынке. Учитывая внешние риски, в пятницу ожидаем консолидацию цен ОФЗ около достигнутых уровней. Ожидания снижения ставки ЦБР и высокие цены на энергоносители обеспечивают устойчивость российского рынка облигаций к негативной внешней конъюнктуре", - пишет эксперт в комментарии.

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