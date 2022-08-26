.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2450-2500п - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 августа 2022 года 09:05
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2450-2500п - BCS Express
Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на рост к уровням 2450-2500 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Российский рынок акций в четверг торговался в нейтральном ключе. Потоки капитала постепенно дрейфовали от ранее выросших "фишек" к отстающим, что в среднем дало околонулевой результат по индексу Мосбиржи. Обороты торгов были на уровне предыдущего дня, ощутимо ниже аналогичных показателей в фазе роста. По секторам лучше других выглядели электрогенерация, финансы и транспорт, - пишет аналитик инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи завершил сессию выше 2240 пунктов, что позволяет ожидать дальнейшего роста по мере завершения коррекции. Если эта поддержка и дальше будет оставаться актуальной, то вполне можно ориентироваться на возобновление роста в ближайшие дни с перспективой развития движения к целям 2450-2500 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 августа 2022 года 15:39
Акции Fix Price привлекательны для вложений на среднесрочную перспективу благодаря сильным производственным и финансовым показателям компании, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Мы ожидаем, что продажи Fix Price продолжат расти... читать дальше
.26 августа 2022 года 15:05
Банк России, скорее всего, замедлит темпы смягчения монетарной политики на заседании 16 сентября 2022 года, при этом совокупное снижение ключевой ставки до конца текущего года, скорее всего, не превысит 150 б.п., полагают аналитики Райффайзенбанка. "До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке... читать дальше
.26 августа 2022 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinduoduo с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,7%, стоп-приказ: $43, говорится в комментарии инвестиционной компании. " 29 августа эмитент представит финансовую... читать дальше
.26 августа 2022 года 13:51
Причин для существенного ослабления российской валюты пока нет, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "В целом на валютном рынке без особых изменений. По факту завершения налогового периода у рубля стало меньше оснований... читать дальше
.26 августа 2022 года 13:22
Большую часть следующего года доходности ОФЗ будут тяготеть к росту (бумаги с погашением через 2-5-10 лет могут показать уровни 7,4%-8,4%-9,1% соответственно к концу 2023 года), считают аналитики Росбанка. "Рынок гособлигаций в конце июля "встряхнуло" решение ЦБ неожиданно снизить ключевую ставку... читать дальше
.26 августа 2022 года 12:55
Цена золота, возможно, вернется к ретесту уровня $1740 за тройскую унцию в ближайшие дни, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Локальное ослабление индекса доллара США остановилось и он за последние сутки вновь показал силу. Этот фактор также остановил... читать дальше
.26 августа 2022 года 12:22
Segezha Group, скорее всего, сохранит устойчивые темпы роста во втором полугодии 2022 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы положительно оцениваем результаты компании по итогам первого полугодия 2022 года. Рост выручки был обеспечен увеличением средних цен реализации и эффектом от... читать дальше
.26 августа 2022 года 11:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью 63,7 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 58% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "Глобальное окончание пандемии коронавируса, снятие... читать дальше
.26 августа 2022 года 11:21
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng может продолжить рост к уровням 20500-20600 пунктов в ближайшие торговые сессии, сообщается в комментарии BCS Express. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng на ближайших торговых сессиях с высокой вероятностью будет пытаться тестировать уровень 20200 пунктов.... читать дальше
.26 августа 2022 года 11:00
Котировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $100 за баррель по итогам торговой сессии в пятницу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные котировки в пятницу утром растут в рамках коррекции. Вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.