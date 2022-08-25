Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" акциям Alibaba

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью 137 гонконгских доллара (HKD) за штуку ($140 за ADR) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Падение котировок бумаг Alibaba, с максимума октября 2020 года рухнувших на 72%, привело к одному из самых масштабных уменьшений капитализации (почти на $600 млрд), которую инвесторы видели за всю историю. За тот же период акции конкурентов в меньшей степени пострадали от действий китайских регуляторов, хотя тоже сильно упали в цене: бумаги JD.com подешевели на 31%, Pinduoduo - на 43%. Индекс Hang Seng при этом снизился на 22%. Текущие коэффициенты недостаточно отражают перспективы роста выручки и прибыли Alibaba", - отмечают эксперты банка.

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